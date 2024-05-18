Президент Ильхам Алиев открыл гидроэлектростанции «Зангилан» и «Шайыфлы» Открытого акционерного общества «АзерЭнержи»

18 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыл гидроэлектростанции "Зангилан" и "Шайыфлы" Открытого акционерного общества "АзерЭнержи".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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