https://news.day.az/officialchronicle/1661268.html На азербайджано-иранской государственной границе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Сейеда Ибрахима Раиси - ФОТО
На азербайджано-иранской государственной границе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Сейеда Ибрахима Раиси - ФОТО
На государственной границе Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Ибрахимом Раиси.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре