Президент Ильхам Алиев: Открытие гидроузла «Гыз Галасы» и ввод в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» являются историческим событием

Открытие гидроузла "Гыз Галасы" и ввод в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" являются историческим событием.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.

Глава государства выразил благодарность всем иранским специалистам, рабочим, друзьям, принимавшим участие в строительстве этого гигантского объекта.