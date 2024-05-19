https://news.day.az/officialchronicle/1661296.html Президент Ильхам Алиев: Открытие гидроузла «Гыз Галасы» и ввод в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» являются историческим событием
Президент Ильхам Алиев: Открытие гидроузла «Гыз Галасы» и ввод в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» являются историческим событием
Открытие гидроузла "Гыз Галасы" и ввод в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" являются историческим событием.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.
Глава государства выразил благодарность всем иранским специалистам, рабочим, друзьям, принимавшим участие в строительстве этого гигантского объекта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре