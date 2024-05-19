https://news.day.az/officialchronicle/1661297.html Президент Ильхам Алиев: Межгосударственные отношения между Ираном и Азербайджаном достигли самого высокого уровня
Президент Ильхам Алиев: Межгосударственные отношения между Ираном и Азербайджаном достигли самого высокого уровня
Сегодня весь мир видит, как крепка ирано-азербайджанская дружба. Эта дружба имеет глубокие корни, глубокую историю.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.
"На протяжении веков иранский и азербайджанский народы жили и созидали вместе, и сегодня межгосударственные отношения, построенные на этом прочном фундаменте, считаю, достигли самого высокого уровня", - отметил глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре