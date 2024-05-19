Президент Ильхам Алиев: У нас очень большие планы в энергетической сфере

У нас очень большие планы в энергетической сфере. Как уже отмечалось, здесь планируется строительство двух гидроэлектростанций мощностью 280 мегаватт.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.

Глава государства отметил, что разделение поровну энергетических мощностей также принесет дополнительную пользу обеим странам - Азербайджану и Ирану.