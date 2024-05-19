https://news.day.az/officialchronicle/1661305.html Президент Ильхам Алиев: У нас очень большие планы в энергетической сфере
Президент Ильхам Алиев: У нас очень большие планы в энергетической сфере
У нас очень большие планы в энергетической сфере. Как уже отмечалось, здесь планируется строительство двух гидроэлектростанций мощностью 280 мегаватт.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.
Глава государства отметил, что разделение поровну энергетических мощностей также принесет дополнительную пользу обеим странам - Азербайджану и Ирану.
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