В Азербайджане судебным работникам и членам их семей будет выплачиваться компенсация за аренду квартиры

В Азербайджане сотрудникам судебных органов, которые в связи с переменой места службы в органах юстиции не имеют постоянного жилья и вынуждены снимать квартиру, а также членам их семей, будет выплачиваться материальная компенсация за аренду жилья. Порядок и размер компенсации будут определяться Кабинетом Министров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в указе Президента Азербайджана о применении закона Азербайджанской Республики от 7 мая 2024 года № 1147-VIQD "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О службе в судебных органах" и в указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 25 июля 2006 года № 430 "О реализации Закона Азербайджанской Республики "О службе в судебных органах"

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