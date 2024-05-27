https://news.day.az/officialchronicle/1663412.html Президент Албании направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Албании направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Албания Байрам Бегай направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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