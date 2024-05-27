https://news.day.az/officialchronicle/1663437.html В Азербайджане выплата процентной субсидии предпринимателям с реструктуризованным кредитом приостановлена не будет - Указ
В Азербайджане выплата процентной субсидии предпринимателям с реструктуризованным кредитом приостановлена не будет - Указ
Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Порядок предоставления предпринимателям процентных субсидий посредством Фонда развития предпринимательства Азербайджанской Республики по кредитам, полученным предпринимателями в манатах от кредитных организаций", утвержденный указом от 1 февраля 2024 года.
В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал новый указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, отныне выплата процентной субсидии предпринимателям, чьи кредиты были реструктурированы в связи с опозданием выплаты более чем на 90 дней, приостанавливаться не будет.
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