Ицхак Герцог поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Государства Израиль Ицхак Герцог направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.