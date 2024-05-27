https://news.day.az/officialchronicle/1663494.html Александар Вучич направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Александар Вучич направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Сербия Александар Вучич направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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