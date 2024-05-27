Румен Радев поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Болгария Румен Радев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.