Президент Ильхам Алиев: Мы сделаем все возможное, чтобы голоса малых островных развивающихся государств были услышаны громко и четко

Малые островные развивающиеся государства являются наиболее уязвимыми к изменению климата странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эта мысль отражена в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Международной конференции по малым островным развивающимся государствам (МОСРГ) на тему "Намечая курс к устойчивому процветанию", проходящей на Антигуа и Барбуде.

Подчеркнув, что изменение климата также препятствует их прогрессу в достижении Целей устойчивого развития, глава государства отметил: "Решение проблем, связанных с последствиями климатических изменений для малых островных развивающихся государств, будет одним из наших приоритетов во время председательства Азербайджана в COP29. В рамках конференции в Баку мы планируем провести Саммит МОСРГ. Мы сделаем всё возможное, чтобы голоса малых островных развивающихся государств были услышаны громко и чётко".