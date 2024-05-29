Президент Литвы направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Ильхам Алиев: Лозунг, который мы выбрали для Бакинской конференции СОР29 — «Солидарность во имя зелёного мира», — отражает дух нашей миссии в рамках COP29

28 мая 01:10 (UTC+04), Официальная хроника 14 524