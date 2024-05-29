https://news.day.az/officialchronicle/1663941.html Президент Литвы направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Литвы направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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