https://news.day.az/officialchronicle/1664200.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего"
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего"
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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