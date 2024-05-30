Президент Финляндии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Финляндской Республики Александр Стубб направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю 106-й годовщины Дня независимости Азербайджанской Республики, желаю Вашей стране и народу процветания, прогресса.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам благодарность за приглашение на Саммит мировых лидеров по климатическим действиям, который будет проведен в Баку 12-13 ноября 2024 года. Я с удовлетворением принял Ваше приглашение и с нетерпением жду участия в COP29.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.