Президент Финляндии поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Финляндской Республики Александр Стубб направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю 106-й годовщины Дня независимости Азербайджанской Республики, желаю Вашей стране и народу процветания, прогресса.
Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам благодарность за приглашение на Саммит мировых лидеров по климатическим действиям, который будет проведен в Баку 12-13 ноября 2024 года. Я с удовлетворением принял Ваше приглашение и с нетерпением жду участия в COP29.
Ваше превосходительство, прошу принять мое глубочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.
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