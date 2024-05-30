https://news.day.az/officialchronicle/1664363.html Президент Финляндии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Финляндии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
30 мая Президент Финляндской Республики Александр Стубб позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о председательстве Азербайджана в СОР29 и политических вопросах в регионе.
Президент Финляндии подтвердил свое участие в СОР29 по приглашению главы нашего государства.
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