Президент Финляндии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

30 мая Президент Финляндской Республики Александр Стубб позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о председательстве Азербайджана в СОР29 и политических вопросах в регионе.

Президент Финляндии подтвердил свое участие в СОР29 по приглашению главы нашего государства.