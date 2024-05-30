https://news.day.az/officialchronicle/1664376.html Президент Сенегала поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Сенегала поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Сенегал Бассиру Диомай Фай направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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