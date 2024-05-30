Президент Сенегала поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Сенегал Бассиру Диомай Фай направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.