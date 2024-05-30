Президент Ирландии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Ирландии Майкл Хиггинс направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Ирландии и от себя лично передаю Вашему превосходительству и азербайджанскому народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости.

Пусть предстоящие годы принесут народу Азербайджана мир, еще большее процветание и счастье", - говорится в поздравительном письме.