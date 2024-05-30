https://news.day.az/officialchronicle/1664380.html Президент Ирландии поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Ирландии поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Ирландии Майкл Хиггинс направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.
"Ваше превосходительство.
От имени народа Ирландии и от себя лично передаю Вашему превосходительству и азербайджанскому народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости.
Пусть предстоящие годы принесут народу Азербайджана мир, еще большее процветание и счастье", - говорится в поздравительном письме.
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