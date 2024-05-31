Глава Исполнительной власти Гусарского района освобожден от занимаемой должности

Шаир Балашериф оглу Алхасов освобожден от должности главы Исполнительной власти Гусарского района.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.