https://news.day.az/officialchronicle/1664480.html Глава Исполнительной власти Гусарского района освобожден от занимаемой должности - Распоряжение
Глава Исполнительной власти Гусарского района освобожден от занимаемой должности - Распоряжение
Шаир Балашериф оглу Алхасов освобожден от должности главы Исполнительной власти Гусарского района.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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