https://news.day.az/officialchronicle/1664663.html Президент ОАЭ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент ОАЭ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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