https://news.day.az/officialchronicle/1664680.html Президент Греции поздравила Президента Ильхама Алиева
Президент Греции поздравила Президента Ильхама Алиева
Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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