https://news.day.az/officialchronicle/1665022.html Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Италии
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Италии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Президента Итальянской Республики Серджо Маттарелла по случаю Дня Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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