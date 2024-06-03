Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора Международного энергетического агентства

3 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением говорилось о предыдущих встречах главы нашего государства с Фатихом Биролом.

На встрече состоялся обмен мнениями о проводимой в Азербайджане работе по подготовке к COP29.

Было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством нашей страны с Международным энергетическим агентством. Были отмечены предпринимаемые в Азербайджане успешные шаги, направленные на развитие зеленой энергии, подчеркнут вклад нашей страны в энергетическую безопасность Европейского Союза.

В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества.