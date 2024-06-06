https://news.day.az/officialchronicle/1666157.html Президент Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной торговой организации - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной торговой организации - ФОТО
6 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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