Президент Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной торговой организации

6 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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