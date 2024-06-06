В Азербайджане изменен порядок оформления договора аренды жилых помещений

В течение 7 рабочих дней со дня размещения в электронной системе Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом своего решения о согласии, заявитель должен выбрать место жительства. Оформление договора аренды будет осуществляться в течение 7 рабочих дней со дня выбора им места жительства.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в "Порядок сдачи в аренду жилых площадей Азербайджанского Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда с обязательством продажи".

Отметим, что до этого момента заявитель должен был указать в своем заявлении адрес одного из жилых помещений, сдаваемых фондом в аренду с обязательством его продажи, разместив его в электронной системе. Оформление же договора аренды осуществлялось в течение 10 рабочих дней со дня размещения фондом решения о согласии в электронной системе.