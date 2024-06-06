В Азербайджане установлены налоговые льготы и льготы по НДС в связи с COP29

На основании подтверждающего документа министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, доходы физических лиц-нерезидентов, привлеченных к поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг в связи с проведением в Азербайджанской Республике 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), освобождаются от подоходного налога сроком на 9 месяцев с 1 марта 2024 года.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о применении соответствующей поправки в Налоговой кодекс.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.