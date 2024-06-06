https://news.day.az/officialchronicle/1666180.html Глава Исполнительной власти Бейлаганского района освобожден от занимаемой должности - Распоряжение
Глава Исполнительной власти Бейлаганского района освобожден от занимаемой должности - Распоряжение
Глава Исполнительной власти Бейлаганского района Асиф Азизага оглу Агаев освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 6 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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