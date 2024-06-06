Изменен состав Наблюдательного совета ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт"

Изменен состав Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "Бакинский международный морской торговый порт".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 22 февраля 2021 года № 2517 "Об утверждении состава Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "Бакинский международный морской торговый порт"".