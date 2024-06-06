https://news.day.az/officialchronicle/1666182.html Изменен состав Наблюдательного совета ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" - Распоряжение
Изменен состав Наблюдательного совета ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" - Распоряжение
Изменен состав Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "Бакинский международный морской торговый порт".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 22 февраля 2021 года № 2517 "Об утверждении состава Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "Бакинский международный морской торговый порт"".
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