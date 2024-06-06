https://news.day.az/officialchronicle/1666213.html В Азербайджане учреждена Программа высококвалифицированных мигрантов - Распоряжение
В Азербайджане учреждена Программа высококвалифицированных мигрантов - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по привлечению высококвалифицированных иностранцев и лиц без гражданства к трудовой деятельности в Азербайджанской Республике".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, распоряжением с целью расширения возможностей привлечения высококвалифицированных иностранцев и лиц без гражданства к оплачиваемой трудовой деятельности в Азербайджанской Республике учреждается Программа высококвалифицированных мигрантов.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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