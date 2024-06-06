В Азербайджане увеличено число информсистем и ресурсов, интегрированных с системой "Вход-выход и регистрация"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системе "Вход-выход и регистрация".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, в целях организации оперативности работы по поиску информации, полноты поиска и взаимного использования первоисточников, предотвращения дублирования, организации взаимного обмена информацией по персональным данным Межведомственная автоматизированная информационно-поисковая система "Вход-выход и регистрация" через информационную систему "электронного правительства" интегрируется со следующими информационными системами и ресурсами для обмена соответствующей информацией:

- с Государственным реестром населения и Государственным реестром утративших силу документов министерства юстиции Азербайджанской Республики;

- с Единой миграционной информационной системой Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики;

- с системой "ASAN Visa", оператором которой является Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики;

- с интернет-порталом "www.azexport.az", оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникации Азербайджанской Республики.