https://news.day.az/officialchronicle/1666306.html Президент Ильхам Алиев: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Ильхам Алиев: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Укрепление, объединение тюркского мира превратит тюркский мир, Организацию тюркских государств в крупный силовой центр мирового масштаба.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.
Глава государства отметил, что существующие силовые центры пребывают в кризисе. "У каждого свои кризисные рамки. Наш же потенциал, наоборот, с каждым днем расцветает", - подчеркнул Президент Азербайджана.
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