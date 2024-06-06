Президент Ильхам Алиев: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр

Укрепление, объединение тюркского мира превратит тюркский мир, Организацию тюркских государств в крупный силовой центр мирового масштаба.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

Глава государства отметил, что существующие силовые центры пребывают в кризисе. "У каждого свои кризисные рамки. Наш же потенциал, наоборот, с каждым днем расцветает", - подчеркнул Президент Азербайджана.