Президент Монтенегро направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Монтенегро Яков Милатович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

От имени граждан Монтенегро и от себя лично поздравляю Вас с Днем независимости Азербайджанской Республики, желаю Вашей стране постоянного развития и процветания.

Между Монтенегро и Азербайджаном существуют прекрасные двусторонние отношения и конструктивное сотрудничество в ряде сфер. Достигнутый нами динамичный политический диалог высокого уровня побуждает нас к приданию совместными усилиями импульса будущим проектам, связанным с инвестициями и инфраструктурой, в сферах, представляющих взаимный интерес.

Рад, что Ваша страна будет принимать в этом году СОР29. Уверен, что Вы на высочайшем уровне осуществите ответственную подготовку к этому важному мероприятию, в котором и я лично с большим удовольствием приму участие, и его реализацию.

Надеюсь, что в предстоящие годы мы продолжим налаживать еще более тесные отношения между нашими странами и народами, с нетерпением ожидаю встречи с Вами в ноябре этого года в Баку.

Уважаемый Президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в письме.