https://news.day.az/officialchronicle/1666739.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения достигли определенных успехов в деле установления госграниц
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения достигли определенных успехов в деле установления госграниц
В настоящее время Азербайджан и Армения достигли определенных успехов в деле установления своих госграниц, согласован участок госграницы протяженностью почти 12,7 километра.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июня в Каире в заявлении для прессы с Президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.
"Путем переговоров возвращены 4 села Газахского района Азербайджана, которые на протяжении 30 лет находились под оккупацией, и мы оцениваем это как позитивный факт", - отметил глава государства.
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