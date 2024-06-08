Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с шейхом Аль-Азхара, верховным имамом Ахмедом Мухаммадом Ат-Тайебом

8 июня в Каире состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с шейхом Аль-Азхара, верховным имамом Ахмедом Мухаммадом Ат-Тайебом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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