https://news.day.az/officialchronicle/1667149.html Президент Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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