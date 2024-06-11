https://news.day.az/officialchronicle/1667416.html Премьер-министр Кувейта поздравил Президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Кувейта поздравил Президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Государства Кувейт Ахмед Абдуллах аль-Ахмед аль-Сабах направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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