Премьер-министр Кувейта поздравил Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Государства Кувейт Ахмед Абдуллах аль-Ахмед аль-Сабах направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.