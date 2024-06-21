Президент Ильхам Алиев: Давно пришло время официально прекратить деятельность нефункциональной Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов

Давно пришло время официально прекратить деятельность нефункциональной Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов с тем, чтобы полностью закрыть страницу конфликта, ставшего уже пережитком прошлого.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 20 июня в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Президент Ильхам Алиев коснулся многолетнего успешного сотрудничества между нашими странами в энергетической сфере, выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством между делегациями двух стран в рамках борьбы с изменением климата и процесса подготовки к COP29, поблагодарил США за намерение оказать поддержку для успешного подведения COP29. Глава государства сказал, что Азербайджан также придает значение отношениям с США и поддерживает дальнейшее укрепление двусторонних связей и повышение их на качественно новый уровень.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение обменом письмами между нашими странами на высшем уровне, взаимными визитами делегаций, а также состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как права человека и демократия, уважение верховенства внутренних законов стран.