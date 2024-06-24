https://news.day.az/officialchronicle/1670283.html Президент Ильхам Алиев утвердил Многостороннюю конвенцию о выполнении мер по Налоговому соглашению
Президент Ильхам Алиев утвердил Многостороннюю конвенцию о выполнении мер по Налоговому соглашению
Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Многосторонней конвенции о выполнении мер по Налоговому соглашению в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, подписанная 24 ноября 2016 года в Париже "Многосторонняя конвенция о выполнении мер по Налоговому соглашению в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли" была утверждена с оговорками и уведомлениями к ней Азербайджанской Республики.
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