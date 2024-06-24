Президент Ильхам Алиев утвердил Многостороннюю конвенцию о выполнении мер по Налоговому соглашению

Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Многосторонней конвенции о выполнении мер по Налоговому соглашению в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, подписанная 24 ноября 2016 года в Париже "Многосторонняя конвенция о выполнении мер по Налоговому соглашению в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли" была утверждена с оговорками и уведомлениями к ней Азербайджанской Республики.