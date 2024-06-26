Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 26 Июня - Дня вооруженных сил

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 26 Июня - Дня вооруженных сил.

Day.Az представляет публикацию: