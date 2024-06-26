https://news.day.az/officialchronicle/1670769.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Италии - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Италии - ФОТО
26 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Итальянской Республики Гуидо Крозетто.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в состав делегации также входит заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре