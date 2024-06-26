Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Италии

26 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Итальянской Республики Гуидо Крозетто.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в состав делегации также входит заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

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