Президент Ильхам Алиев: До конца этого года на освобожденные земли вернутся 20 тысяч человек

На сегодняшний день в рамках программы "Великого возвращения" около 8 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернулись в города Лачин, Физули, Шуша и Ходжалы, а также четыре села.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на состоявшейся 6 июля в Шуше церемонии открытия неформального Саммита Организации тюркских государств.

Глава государства отметил, что до конца этого года на освобожденные земли вернутся 20 тысяч человек.