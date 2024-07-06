https://news.day.az/officialchronicle/1673113.html Президент Ильхам Алиев: До конца этого года на освобожденные земли вернутся 20 тысяч человек
Президент Ильхам Алиев: До конца этого года на освобожденные земли вернутся 20 тысяч человек
На сегодняшний день в рамках программы "Великого возвращения" около 8 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернулись в города Лачин, Физули, Шуша и Ходжалы, а также четыре села.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на состоявшейся 6 июля в Шуше церемонии открытия неформального Саммита Организации тюркских государств.
Глава государства отметил, что до конца этого года на освобожденные земли вернутся 20 тысяч человек.
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