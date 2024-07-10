Утвержден состав Наблюдательного совета "Службы восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению главы государства, Наблюдательный совет юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе" утвержден в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета

Башир Гаджиев - специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе

Члены Наблюдательного совета:

Эльнур Алиев - первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Сарван Джафаров - заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

Намиг Гумматов - первый заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре

Азада Гусейнова - заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики.