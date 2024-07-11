Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Монголии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху по случаю национального праздника страны, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Монголии.

Верю, что мы и впредь продолжим наши совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Монголией, расширения нашего сотрудничества как в двусторонней, так и на многосторонней плоскости.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Монголии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.