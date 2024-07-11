В Исламабаде состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ФОТО
11 июля в Исламабаде состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Исламской Республике Пакистан.
Как сообщаетDay.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Сначала было сделано официальное фото.
Прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Исламской Республики Пакистан.
Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства.
Президент Азербайджана обошел строй почетного караула.
Делегация Пакистана была представлена Президенту Ильхаму Алиеву, а делегация Азербайджана - премьер-министру Мухаммаду Шахбазу Шарифу.
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