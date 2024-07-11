https://news.day.az/officialchronicle/1674308.html Состоялась церемония обмена подписанными документами между Азербайджаном и Пакистаном
Состоялась церемония обмена подписанными документами между Азербайджаном и Пакистаном
11 июля в Исламабаде с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа состоялась церемония обмена подписанными документами между Азербайджаном и Пакистаном, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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