Состоялась церемония обмена подписанными документами между Азербайджаном и Пакистаном

11 июля в Исламабаде с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа состоялась церемония обмена подписанными документами между Азербайджаном и Пакистаном, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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