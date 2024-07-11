https://news.day.az/officialchronicle/1674314.html От имени премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа дан официальный обед в честь Президента Ильхама Алиева
От имени премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа дан официальный обед в честь Президента Ильхама Алиева
11 июля в Исламабаде от имени премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа дан официальный обед в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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