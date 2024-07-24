В Азербайджане увеличены штрафы за нарушение правил парковки.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках.

В соответствии с изменением будет взиматься штраф в размере 20 манатов за неоплату пользователем транспортного средства времени парковки, зафиксированного с помощью специального программного обеспечения или SMS после въезда на платное парковочное место, за оставление места парковки без установленной оплаты за парковку транспортного средства или без дополнительной оплаты за использование парковочного места сверх оплаченного времени.

До этого на водителя при покидании без установленной оплаты за парковку транспортного средства или дополнительной оплаты за использование парковочного места сверх оплаченного срока накладывался штраф в размере 10 манатов.

Другим изменением предусматривается штраф в размере 20 манатов, если в результате нарушения водителем способа парковки на месте парковки, установленного соответствующими дорожными знаками и линиями разметки, другое транспортное средство не может быть припарковано на месте следующей парковки в соответствии с законом или создает препятствия для движения других транспортных средств.

До сих пор за парковку транспортного средства с нарушением установленного законом способа парковки взимался штраф в размере 10 манатов.

Еще одно изменение предусматривает штраф в размере 20 манатов за парковку на стоянках грузовых автомобилей с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонны, а также за создание препятствий для свободной парковки транспортных средств путем бронирования парковочных мест или иными способами. До сих пор эта сумма составляла 10 манатов.

Кроме того, за парковку других транспортных средств на парковочных местах, предназначенных для транспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья, будет наложен штраф в размере 60 манатов. Ранее эта сумма составляла 10 манатов.