Президент Ильхам Алиев утвердил подписанное соглашение с Турцией

Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в области миграции между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики", подписанное 6 июня 2024 года в Анкаре.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после вступления в силу соглашения, указанного в настоящем указе, Государственная миграционная служба Азербайджана должна обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана должно направить уведомление правительству Турецкой Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.