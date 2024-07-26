https://news.day.az/officialchronicle/1677606.html Утверждено соглашение между Азербайджаном и Казахстаном о сотрудничестве в сфере военной разведки в области обороны - Указ
Утверждено соглашение между Азербайджаном и Казахстаном о сотрудничестве в сфере военной разведки в области обороны - Указ
Утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в сфере военной разведки в области обороны", подписанное 7 июня 2024 года в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.
Согласно указу, после вступления соглашения в силу министерство обороны Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.
Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить правительству Республики Казахстан уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
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