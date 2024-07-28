Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Перу

Президент Азербайдана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Перу Дине Эрсилии Болуарте Сегарре по случаю национального праздника Перу - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Перу.

Верю, что в интересах наших народов мы будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-перуанских отношений в русле дружбы, продолжения нашего сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках многосторонних институтов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Перу - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.